Herci ze seriálu Živí mrtví diagnostikovali rakovinu ve čtvrtém stadiu. Kvůli nemoci a hollywoodské stávce nemá na léčbu

Erik Jensen s manželkou Jessikou a dcerou Sadie Profimedia.cz

Herec Erik Jensen si jen rok a půl poté, co přežil mozkovou výduť, od lékařů vyslechl další krutou diagnózu. Trpí rakovinou tlustého střeva ve čtvrtém stadiu, nemoc navíc metastazovala do jater. Jeho rodina a přátelé zřídili sbírku na léčbu.

Informaci o nemoci rodina zveřejnila na portále GoFundMe, kde vybírá tři sta tisíc dolarů. V popisu také uvedla, že vzhledem k hercově aneuryzmatu, rakovině a také hollywoodské stávce je rodina teď „v extrémně nejisté finanční situaci a bude potřebovat velkou podporu, aby přečkala příští rok, zaplatila léčbu, udržela svůj domov a stabilitu pro Sadie“. Sadie je dcera Jensena a jeho ženy Jessiky Blank.

Podle té se lékaři domnívají, že mají šanci léčbou zmenšit nádory natolik, aby bylo možné je vyoperovat. „Erika a jeho rodinu čeká boj o život a potřebují vaši podporu,“ stojí v popisu sbírky.

Jensen hrál také v seriálech For Life, Mr. Robot nebo v minisérii The Bronx Is Burning. Věnuje se i režii.

V Hollywoodu letos proběhla největší stávka tvůrců od šedesátých let minulého století. Herci a scenáristé stávkovali kvůli systému odměňování, který narušil nástup streamovacích služeb, tématem bylo také využívání umělé inteligence a nejasnosti ohledně nakládání s digitálními záznamy, například podobiznami herců vytvořenými AI. Scenáristům vadilo nahrazování jejich práce programy.

Na konci září došlo k podpisu dohody scenáristů s filmovými studii, na herce se však dohoda nevztahuje. Stávka zastavila většinu hollywoodské filmové a televizní produkce a vyšla na miliardy dolarů. ■