Meghan Markle prý ani nespí a je na pokraji zoufalství. Příští dny ji buď vystřelí do výšin, nebo jí zlomí vaz

Meghan Markle je v současné době ve velkém očekávání.

Meghan Markle (42) podle zahraničních médií jedná se společností, která by jí zajistila příjem v řádech milionů dolarů. Pokud ale dohodu obě strany nepodepíšou, tak už si podle odborníků nemusí škrtnout.

Není to tak dávno, co Meghan Markle a princ Harry (39) přišli o velice lukrativní kšeft. Firma Spotify jim vypověděla smlouvu, a ještě se o nich na veřejnosti vyjadřovala velmi nelichotivě. „Jsou to zas*aní podvodníci,“ nechal se slyšet Bill Simmons, šéf inovací a monetizace podcastů ve Spotify.

Taková událost znamenala pro pár velkou potupu a mnozí jim předpovídali, že už po nich žádná velká firma ani neštěkne. Hovořilo se sice o tom, že Meghan by mohla spolupracovat s firmou Dior, ale buď to byl jen drb, nebo i z této spolupráce nakonec sešlo.

Teď se ale manželům, tedy hlavně Meghan, opět zablýsklo na lepší časy. Začíná být veřejným tajemstvím, že by mohla uzavřít multimilionové smlouvy s partnerem pro produkci podcastů Amazon, Audible.

Podle magazínu Closer UK má tento podnik moc „vytvořit nebo zlomit její hollywoodský sen“. A zasvěcenci hovoří i o tom, že by takový kšeft mohl dokonce vynést i víc peněz než jaké sussexští měli dostat od Spotify. Vévodkyni se prý líbí i to, že se stejnou firmou spolupracují i Michelle a Barack Obamovi.

„Meghan se v tuto chvíli zdá velmi sebevědomá, ale realita je taková, že se ocitla v dost zoufalém bodě. Ztráta smlouvy se Spotify pro ni byla obrovská rána, nemluvě o jejím egu. Od té doby je docela ztracená, ale tahle dohoda by mohla všechno zvrátit,“ cituje dále magazín svůj zdroj.

Dle něj je manželka prince Harryho tak nervózní, že nemůže ani spát. Pokud by totiž s Harrym dostali košem dvakrát, mohlo by to znamenat konec jejich značky. Tak uvidíme, jestli v sídle v Montecitu v nejbližší době bude slyšet bouchání špuntů od šampaňského. ■