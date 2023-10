Nastassja Kinski (62) v Itálii bojovala s větrem. Mrkněte, jak dnes vypadá jedna z nejkrásnějších evropských hereček

Nastassja Kinski v roce 1984 (vlevo) a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nastassja Kinski svou krásou v minulosti okouzlovala tisíce mužů, a ani dnes neztrácí šmrnc. Teď si přijela přebrat ocenění do Itálie a na červeném koberci ji pořádně potrápil vítr. Skoro jako by šlo o scénu z romantického filmu.

Nastassja se narodila v Berlíně a na plátně se objevila poprvé už ve třinácti letech, v té době už zkoušela i práci modelky. Ještě jako náctiletá se před kamerou nebála odhalit, díky své kráse i hereckému umění začala získávat i hlavní úlohy. Lidé si ji určitě vybaví například z filmů Tess, Tak daleko, tak blízko!, One from the Heart, Nevěrně tvá nebo Láska na jednu noc.

V roce 2013 se ještě objevila ve snímku Sugar, pak následovala téměř desetiletá pauza. V současné době se herečka opět v několika příležitostech k natáčení vrací.

Nyní si Kinski přijela do Itálie pro ocenění Women Excellence Award International, uznání, které oslavuje ženy, které pozitivně ovlivnily svět kultury, a působila velmi vlídně a uvolněně. Přesto, že v lednu oslaví 63 let, stále neztrácí nic ze svého půvabu, díky kterému jí muži leželi u nohou. A že se jich v životě Nastassji objevilo hodně.

Každé z jejích tří dětí má jiného otce, románek s ní měl Roman Polanski a v souvislosti s ní padala i jména jako Paul Schrader, Jean-Jacques Beineix, Rob Lowe, Jon Voight, Gérard Depardieu, Dudley Moore, Miloš Forman nebo Wim Wenders. Na to, jak to herečce slušelo, se podívejte v galerii. ■