Tenorista Petr Nekoranec bude princem v pohádce

Popelku zná každý a každý někdy toužil být princem/princeznou a mít svůj vlastní zámek. Náš přední tenorista Petr Nekoranec má splnění tohoto přání na dosah. Do pražské Smetanovy síně Obecního domu se totiž chystá Popelka, do které se princ zamiluje… a zbytek už znáte.

Pohádka o Popelce se dočkala mnoha adaptací. Ta od Gioachina Rossiniho se hraje s mimořádným zájmem dospělých i dětí již od roku 1817. Požitkář Rossini zosobňoval pořekadlo „víno, ženy, zpěv“, dodnes přední restaurace ve Francii a Itálii nabízí pokrm pojmenovaný po něm – Tournedos Rossini, hovězí steak s foie gras. Jeho apetit i jeho obezita byly pověstné. Přesto měl veliký fan-club a mnoho milenek. Všechny sopránové party ve svých operách prý psal pro ně. Jeho opery se na počátku 19. století hrály všude. Ve své době byl „hitmaker“ a celebrita té nejvyšší kategorie.

V pražském prosincovém uvedení této lahůdky ostatně vystoupí i dva vášniví Italové: vynikající barytonista Vincenzo Taormina v roli Popelčina nevlastního otce Dona Magnifica dokonce pochází z řeznické rodiny na Sicílii a jak přiznává, Tournedos Rossini je jeho oblíbený pokrm. Don Magnifico je lehce přiopilý a zmatený chlapík, který má rád radosti života. Nicola Alaimo v parádní roli Dandiniho, též nezastírá svůj temperament jak na jevišti, tak mimo ně. Podaří se princi Nekorancovi ovládnout tyto italské živly? Jaké to asi je, když se „obyčejný kluk“ z Polné převlékne do role prince a utká se na operním kolbišti s kolegy z nejvyšší operní ligy? Naštěstí má Petr s touto rolí bohaté zkušenosti, 8. 12. se přesvědčíte sami.

Roli Dandiniho ztvární slavný barytonista Nicola Alaimo (La Cenerentola).

FOTO: Alain Hanel

Ale zpět ke skladateli: tento geniální popleta udělal ve svojí Popelce několik změn. Namísto macechy je zde otčím, namísto ztraceného střevíčku náramek a italský maestro ve svém zpracování zapomněl na vílu, která celý příběh řídí. Existují zvěsti, že v původní verzi opery role víly byla napsána pro jednu z Rossiniho milenek, se kterou se před premiérou rozešel a ve vzteku roli vyškrtnul! Od té doby se Popelka hraje a zpívá bez ní. V pražském uvedení ale víla chybět nebude. S nadhledem a jediná česky, nás pohádkou provede „víla“ Jana Plodková.

Rossiniho Popelka v Praze

Jak se Popelka vyrovná se žárlivými sestrami a s přítomností tolika mužů a nástrah na pódiu? S tím se bude muset popasovat italská mezzosopranistka Cecilia Molinari, jedna z nejuznávanějších interpretek rossiniovských postav na světě.

Slavná italská mezzosopranistka Cecilia Molinari bude Popelkou prince Petra Nekorance.

FOTO: FB Cecilia Molinari

Popelka do adventního času prostě patří, nechat si ji ujít by byla chyba. Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se 8. prosince sejde hvězdné obsazení, na které se jezdí do Vídně, La Scaly, či na festivaly v Pesaru a Salzburku. Hrát se bude polo-scénicky se zábavnými hereckými akcemi, bez kterých se dnešní opera neobejde. A v neposlední řadě s velkou dávkou romantiky a lásky! ■