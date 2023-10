Krásná dcera Kurta Cobaina a Courtney Love se podruhé vdala: Vzala si syna slavného skateboardisty

Frances Bean Cobain se provdala za Rileyho Hawka. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pro Frances se jednalo již o druhou svatbu. Manželství s muzikantem Isaiashem Silvou z uskupení The Eeries vydrželo poměrně krátce, rozváděli se v roce 2016 po dvou letech od sňatku. S Rileym tvoří pár od konce roku 2020.

Cobain, která se věnuje modelingu a umění, stejně jako její rodiče v minulosti bojovala se silnou závislostí na drogách, kterou financovala z měsíčního ‚kapesného‘ ve výši dvou milionů korun, které jí pramenilo ze svěřeneckého fondu po jejím otci.

Podle svých slov stačila jen do roku 2016 utratit v přepočtu 241 milionů korun, s čímž se svěřila v podcastu RuPaul: What’s Up The Tee? Nyní už je prý několik let zcela čistá. ■