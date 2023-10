Fotbalista Piqué, který opustil Shakiru, spadl z pódia: Fanoušci mluví o karmě, video je virální!

Rozchod bývalého španělského obránce a Shakiry (46), se kterou má dva syny, byl velmi bouřlivý. Sportovec manželku opustil údajně ve chvíli, kdy už měl novou přítelkyni, a zpěvačka později přiznala, že na nevěru přišla díky úbytku marmelády ve svém domě, kterou její muž nejedl. Zrada ji bolela tolik, že o rozchodu dokonce nazpívala song, ve kterém ponížila expartnera i jeho lásku a k situaci se dál vyjadřovala i ve společnosti.

Situace došla tak daleko, že se zpěvačka nakonec musela vystěhovat z domu v Barceloně, patřícího rodině Piquého, a přestěhovala se na Floridu.

Teď se stala věc, která pobavila celý svět a snad i samotnou Shakiru. Gerard měl v Mexiku akci v rámci své organizace Kings League Américas, a když s telefonem v ruce na jevišti kráčel směrem ke svým fanouškům, nevšiml si jeho konce a spadl do dvoumetrové propasti.

Pád zachytily kamery a video má velký úspěch. Virálně se šíří mezi lidmi a články o něm se objevily v mnoha zahraničních magazínech.

Gerard Pique might be retired from football, but it doesn't mean he's stopped coming home from work with bruises.pic.twitter.com/zKbxk3Z2Or