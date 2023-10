Drsné hejty i ovace! Zorka Hejdová je v Love Islandu jako chameleon: Co na tyhle módní kreace říkáte vy?

Zorka Hejdová TV Nova

Za jeden model, a především make-up a účes, to Zorka pořádně schytala a sklidila drsnou kritiku. Šlo o drdůlek s krátkou ofinkou. "Kdo Zorce vymýšlel účes? To je největší hrůza, co kdy měla na hlavě. Vůbec to k ní nejde," napsal jeden z diváků Love Islandu. "Vypadá jako Zvonilka nebo něco jako ananas. Zorku mám moc ráda, ale ty outfity a vizáž jsou někdy příliš,“ dodala další divačka.

Jiné outfity bodovaly na celé čáře. "Šaty a barva luxus. Moc vám to sluší, Zorko," napsala jedna z fanynek na dlouhé, sytě růžové šaty, které sklidily asi nejvíc pochval.

"Jste ztělesněním ženskosti a každý váš outfit je top. Kdo ví, že milujete módu, tak jistě pochopí, v čem móda spočívá," napsal další divák Love Islandu. "Parádní šaty, nádhera," přidala se jiný divačka.

Zorka Hejdová miluje módu a proměny a na Love Islandu se jí líbí přávě i to, že je pokaždé jiná. „Je to celkem přes 30 stylingů, mám ráda módu a máme tam krásné varianty a tuhle stránku Love Islandu si užívám,“ řekla Super.cz Zorka. ■