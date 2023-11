Šplhoun Krhounek z filmu Škola základ života i zákeřný astrolog z Pekařova císaře. Kde všude zářil František Filipovský?

František Filipovský Foto: ČTK / Humpálová Zuzana

Letos tomu je třicet let, co zemřel jeden z našich nejoblíbenějších a také nejobsazovanějších herců František Filipovský. Do diváckého povědomí se zapsal hned ve 30. letech minulého století rolemi šplhounů v komediích Martina Friče (✝66). Zajímavé je, že svého Krhounka ve filmu Škola, základ života (1938) a Mazánka v Cestě do hlubin študákovy duše (1939) ztvárnil, když mu bylo 31, resp. 32 let. V roce 1932 přitom neprošel konkurzem na roli studenta ve snímku Před maturitou s odůvodněním, že je na roli oktavána příliš starý!