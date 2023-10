Tatiana Dyková vzala poprvé na premiéru všechny tři syny: Podívejte se, jak kluci vyrostli

Tatiana Dyková Herminapress

„Bylo to těžké a náročné natáčení, ale myslím, že to stálo za to. Podle reakcí lidí a diváků, kteří to viděli, si myslím, že se je na co těšit,“ prozradila nám Tatiana těsně před promítáním snímku, kde hraje roli Zdeny Mašínové starší, tedy manželku slavného protinacistického odbojáře a matku bratří Mašínů.

Na červeném koberci herečku tentokrát nepodpořil pouze manžel, hudebník a herec Vojtěch Dyk (38), ale vůbec poprvé i její všichni tři synové. Tedy nejmladší Alois a Cyril s nejstarším Františkem, které má z prvního manželství.

„Řekla bych, že je to úplně poprvé, co jsou na premiéře všichni moji synové, protože si myslím, že je dobré vidět takový film, a jsem zvědavá, co na to budou říkat,“ řekla Tatiana Dyková pro Super.cz. ■