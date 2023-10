Čtyři potraty, šest neúspěšných oplodnění. Olympijská bruslařka Tara Lipinská se teď dítěte dočkala díky náhradní matce

Tara Lipinská se stala matkou. Foto: ČTK / AP / DOUG MILLS/ Profimedia.cz/ Super.cz

Tara Lipinská se v roce 1998 stala celosvětovou senzací. Ve věku, kdy jiné dívky možná začínají přemýšlet o tom, co by chtěly v životě dělat, Tara obsadila zlatý vítězný stupeň na olympiádě v Naganu. O mnoho let později se o ní svět dozvěděl znovu, tentokrát ale v mnohem smutnější souvislosti. Bývalá krasobruslařka se teprve nedávno svěřila s tím, jak moc toužila po dítěti a jak děsivých pro ni bylo posledních pět let.

„Od začátku naší cesty v roce 2018 jsme s manželem narazili na všechny představitelné překážky. Od té doby jsem byla 24x pod anestezií, prodělala jsem 4 potraty, 4 kyretáže (jde o gynekologickou operaci, při níž se provede roztažení děložního hrdla a vybaví se obsah děložní dutiny - pozn.), 6 nepovedených umělých oplodnění a diagnostikovanou endometriózu, kvůli které jsem podstoupila dvě velké operace,“ rozepsala se na sociální síti Tara, pro kterou byly všechny tyto zážitky velmi bolestivou zkušeností.

Teď se ale podělila o to, že se v jejím životě konečně stal zázrak. Našla vhodnou náhradní matku, která jí odnosila dítě. A narodila se zdravá holčička jménem Georgie. „Snila jsem o tom tak dlouho. O plačícím dítěti a bezesných nocích.“ sdělila Tara časopisu People. S manželem Toddem Kapostasym po všech neúspěších začali přemýšlet o jiné možnosti a podařilo se jim najít skvělou náhradní matku Mikaylu, se kterou si Tara vytvořila okamžité spojení. Na porodním sále jí pouštěla písně a čekala, až se uzlíček narodí. „Potom se dítě narodilo a byla to velká úleva. Jako bych se mohla nadechnout,“ řekla zlatá medailistka. ■