Sebevražda ve Slovenském národním divadle. Tanečník se pokusil oběsit přímo v baletním sále

Slovenské národní divadlo Foto: ČTK / Částka Jiří

Přímo v baletním sále Slovenského národního divadla došlo k pokusu o sebevraždu. Jeden z tanečníků se chtěl oběsit, ale nakonec se ho včas podařilo zachránit. Podle slovenského deníku Plus 7 dní se málem oběsil mladý muž kolem třiceti let.

Zaměstnanci divadla si ho ale naštěstí všimli a tanečník je nyní hospitalizován na psychiatrii. Mladík měl mít údajně problémy ve vztahu.

„Není z Bratislavy a domů za rodiči nejezdí často. Nedávno tam ale byl a mluvil i o nějakých problémech ve vztahu. Je to skvělý člověk, mám ho velmi rád. Popisoval mi svoje trápení, vědělo nás o nich víc, ale že je bude chtít vyřešit takhle, to by nikoho vůbec nenapadlo,“ citoval Plus 7 dní svůj zdroj, který si myslí, že kamarádův čin byl spíše jen voláním o pomoc.

„Kdyby to chtěl opravdu udělat, udělal by to doma, kde by ho neměl kdo zachánit,“ míní. Slovenské národní divadlo se k incidentu nevyjádřilo. ■