Dokonalost i pořádná sexbomba: Gabriela Gášpárová odzbrojila fanoušky svůdnými snímky

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek sdíleli velmi smyslné fotografie.

Během volných chvil si pár užívá slunce, dobrého jídla nebo pláží, kde uskutečnili i nejedno odzbrojující focení.

„Playa de Gui-Gui, podívat se na tohle místo nás stálo hodně sil, ale rozhodně to stálo za to! Jestli se někdy ocitnete na Kanárech a budete si chtít dát aktivnější výlet plný krásných výhledů, tak tohle je přesně ono. Jen buďte chytřejší než my a vyrazte opravdu brzo, ať se stihnete vrátit ještě za světla. Nebo vemte spacák a dejte si noc přímo na pláži,“ napsala Gabriela k několika fotografiím, na kterých pózuje v černých bikinách, ve kterých vynikají její skvostné křivky.

Fanoušky odzbrojila zejména fotografie, která vznikla během focení na útesu, na který si krásná brunetka lehla, zatímco její partner Petr pózoval za ní. Není se čemu divit, že fanouškům spadla brada.

„Gábi, nedýchám. WOW,“ uvedla modelka Natálie Kočendová. „Tohle je reklama na dokonalost, uff,“ napsala další. „Ty jsi tak nádherná, šílená sexbomba,“ pochválila fanynka.

„Ty ležící fotky na skále vypadají mega dobře, ale musí to strašně bolet,“ podotkla sledující, které dala Gábi za pravdu.

„Nejkrásnější pár ze všech tří sérií Love Islandu,“ vzkázala páru sledující.

Jsou to už dva roky, co se Gábi a Pítr poznali právě v reality show Love Island. Od té doby tvoří jeden z nejhezčích párů českého showbyznysu. Nejenže se jim daří jako influencerům, ale když dostali nabídku být opět aktivně spojení s Love Islandem, neodmítli. „Je to taková práce snů, hezká vila, která je na hezkém ostrově, několik hezkých lidí, a cokoliv člověk natočí, tak musí dopadnout jen dobře,“ svěřil se pár před časem pro Super.cz. ■