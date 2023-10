Vyvolávač u kondiciogramu v Jáchyme, hoď ho do stroje! se nechtěl ženit. Nevěstu kvůli jeho žertu zatkli

Miroslav Homola Foto: ČTK / Janovský Alexandr

Herec se do divácké paměti zapsal především jako vyvolávač u kondiciogramu v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974). Miroslav Homola (25. 11. 1909-24. 10. 1983), od jehož úmrtí letos uplynulo čtyřicet let, patřil k výjimečně nadaným komediálním hercům a jeho život stojí rozhodně za připomenutí.