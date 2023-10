Z tohoto pohledu se vám zatočí hlava: České Missky nás vzaly do šatny, kde si zkoušely plavky

Vanesa Švédová, Kristýna Pavlovičová, Marie Danči Foto: Česká Miss Essens

„Já se v běžném životě příliš nelíčím a už vůbec ne tak, jak je to na světových soutěžích zcela běžné. Takže třeba udělat krásné kouřové líčení, to jsem před kurzem vůbec neuměla. Tady jsme si mohly všechny rady, co jsme dostaly, hned vyzkoušet v praxi, a navíc přímo s produkty, které si povezeme s sebou, takže jsem teď klidnější a vím, že tohle pro mě nebude na soutěži stres,“ svěřila se Super.cz.

Na trénink chůze a tance s gymnastkou Renátou Martinovou se pro změnu těšila nejvíce Kristýna Pavlovičová, která bude naší zemi reprezentovat na Miss Earth. „Já miluju tanec. Trénovaly jsme různé choreografie, protože tanec bývá často součástí finálového večera na světových soutěžích, takže to byl víkend dle mého gusta," neskrývala nadšení během našeho rozhovoru.

Zásadní ale byl fitting plavek. Zejména muži se vždy těší, že mohou vidět krásné modelky v plavkách, se kterými holkám pomáhala návrhářka Liliana Augustinová. Vítězku Miss Essens 2022 Vanesu Švédovou čekalo ještě natáčení videa na Miss Universe.

„Já měla asi největší strach právě z natáčení videa. Měla jsem si vybrat nějaké společenské téma/problém a přiblížit ho a zároveň zkusit najít nějaké řešení. Protože se aktivně věnuji práci s dětmi, zvolila jsem si otázku duševního zdraví u dětí. Je to náročné téma, takže jsem se bála, abych to v tak krátkém čase dokázala dobře podat, ale myslím si, že to nakonec dopadlo dobře a těším se, až uvidím sestříhaný výsledek," práskla nám kráska, která odjíždí už příští týden. ■