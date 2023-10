Vendula Pizingerová se extravagance nebojí! Boty se zvláštním tvarem kopyta nejsou pohodlné, ale nikdo je nepřehlédne

Vendula Pizingerová Super.cz

"Když jsem se ráno oblékala, přidala jsem jednu náušnici, tak jsem se vrátila o 25 let zpátky. A je to fajn. A tyto kozačky se nosívávaly, vzpomeňte si na botu jménem Melichar," řekla Super.cz Vendula.

"Jsou úplně nové, mám je asi dva týdny. Akorát musím říct, že když si je svlékám, tak to vypadá, jako když mám epileptický záchvat. Nejsou zrovna pohodlné. Mají zvláštní tvar kopyta," směje se prezidentka nadačního fondu Kapka naděje.

V módě se nebojí odvázat. "Nebojím se nosit módní výstřelky. Je to otázka vkusu, určitě ne věku. Asi je rozdíl, když máš stříbrný kozačky nebo výstřih až na zadek. Ale dokud to jde, dovolím si to," vysvětluje.

"I v nahotě je rozdíl, jestli to je romantické, nebo vulgární. Móda je tady od toho. Kdyby to tak nebylo, tak všichni chodíme v jedněch džínách a jedné černé košili. Černý kozačky má každej," dodala. ■