Tohle Love Island ještě nezažil! Vášnivá líbačka mezi dvěma ženami. Podívejte se na Rachel a Paulinu v akci

Rachel a Paulina při vášnivém polibku TV Nova

Nyní ale přišlo to, co nikdo nečekal. Vášnivé polibky rozjely dvě ženy, a to Rachel a Paulina. Během jedné z her se políbily tak divoce, že se jejich pánské polovičky nestačily divit. Claude a Honza nevěřícně zírali.

"Ze začátku to vypadalo, že se Paulina trošku stydí, ale asi po čtvrté hodině se holky už hodně rozjely a byla to velká podívaná," komentoval Honza líbací scénu. "Párkrát jsme se už s Rachel líbaly," dodala překvapivě Paulina, která na vile dlouho působila velmi stydlivě. Až poslední dobou se pořádně rozjela a finalisté ani diváci se nestačí divit. ■