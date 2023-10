Diváky vychvalovaná minisérie Docent se vrací: Nakrátko ostříhaná Tereza Ramba bude ještě horší a uřvanější

Minisérie Docent se pro velký úspěch dočkala pokračování. Foto: Super.cz/Česká televize

„Ivan Trojan, Ondřej Vetchý, Tereza Ramba, Matěj Hádek (47), Marek Taclík… (50) Co na to říct? Tohle jsou herci, se kterými je natáčení, byť takto náročného projektu, nebeská mana. Svoji práci miluji a u projektu, jako je tenhle, je to znásobeno i tím, jak skvěle od vývoje scénářů máme všechno precizně připravené,“ říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach.

"V zásadě jsme se obuli do starých bot, po prvním záběru kluci věděli přesně, co mají hrát, jaké jsou jejich postavy. Ale všichni stárnou, moudří a uklidňují se. Tereza Ramba (34) nezmění svoje DNA. Bouchačku tasí stále často a nepatřičně, to musí zůstat. A Ivan? Ví, že ho potřebují i tentokrát. Už nemá submisivní akademickou polohu, ale našel v sobě určitou policejní sebejistotu,“ dodal.

Jak to bude v nových dílech s kapitánkou Fousovou na Policejním prezidiu, vysvětluje s úsměvem a v duchu svojí postavy herečka Tereza Ramba: „Je to horší. Řve ještě víc, ale je jediná, kdo samozřejmě ví první, kdo je vrah. Celý případ vyřeší. Bez ní by pánové neudělali ale vůbec nic,“ řekla oblíbená herečka, která si už zákulisní snímky z natáčení sdílí na sociálních sítích.

„Diváci se můžou těšit na docenta Stehlíka tak, jak ho znají z první série. Precizního, poctivého, exaktního, čestného muže, který řekne ve správný čas tu správnou myšlenku. Natáčení je dost náročné, ale jsme skvělá parta,“ prozradil představitel titulní role Ivan Trojan (59) o svém hrdinovi, kterého scenáristé v nových dílech vrací za katedru na policejní akademii.

Šéf oddělení vražd, major Šera, v podání Ondřeje Vetchého (61), je nucen během vyšetřování požádat docenta o pomoc. „Moje postava se vyvíjí. S docentem máme za sebou náročný případ brutálních vražd mladých dívek a naše vzájemná chemie musí být logicky jiná než na úplném začátku. Myslím si, že oproti první sérii je v této mezi námi mnohem víc mezilidských emocí, jako je vzájemná tolerance a větší úcta k našim odlišným dovednostem a schopnostem,“ vysvětlil Ondřej Vetchý.

Druhá řada by se měla v programu České televize objevit už za rok. ■