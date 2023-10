Moje budoucnost? Nic. Nula. Žádná vidina, přiznala Anička Slováčková

Anička Slováčková si nic neplánuje, ale věří, že bude dobře. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Oblíbená zpěvačka nyní přiznala, že vůbec nehledí na to, co přinese budoucnost, a nemá žádné plány. Nepovažuje to ale naštěstí za nic negativního.

„Nedávno jsem dostala v jednom rozhovoru otázku, jaké jsou moje plány do budoucna. Ha! Ty vám mile ráda všechny řeknu, myslela jsem si, ale pak seděla jak přikovaná a najednou vůbec nevěděla, co říct,“ přiznala Slováčková s tím, že měla vše naplánováno snad už od narození.

„Na jakou půjdu školu, co budu dělat příští léto, každý den od rána do večera v podstatě po hodinách jsem si dělala rozvrh a pak byla vždycky zklamaná nebo překvapená, že mi moje plány nevyšly,“ přiznala herečka. „Že jsem neměla ve 27 letech manžela a dvě děti a barák plnej zvířat za Prahou. Že jsem nedodělala konzervu, že nevyšlo tohle a tamto…,“ vypočítávala Anička, která vlastně zjistila, že nyní snad poprvé v životě nemá žádný plán.

„Nic. Nula. Žádná vidina. A teď vlastně by se spousta lidí mohla vyděsit, že to je přece v mojí situaci třeba špatně a že musím nahlížet do budoucnosti s nějakou vidinou a tak… Ale víte, na co jsem přišla? Že je mi tak zatraceně dobře. Nemám žádnej stres a napětí, že mi to zase nevyjde, že všechno bude jinak. Prostě jsem tady a teď a odmítám se nervovat z toho, co bude zítra. Ono nějak bude. A bude dobře, protože v to jediné věřím. Že se věci vyvedou co nejlépe pro moji cestu, která mi je dána. Prostě jsem odevzdala svou tíž a těším se z každých nových dveří, zkoušek a cest. Dopadnou tak, jak mají. A hlavně i ty neúspěchy, všechny chyby a plány, co dopadly jinak, tak dopadly pro moje dobro. Nebyl na to prostě ten správný čas,“ uzavřela Slováčková. ■