Eva Perkausová je na konci 6. měsíce. Překvapivá slova o návratu do televize po druhém porodu!

Eva Perkausová Super.cz

Vzhledem k tomu, že se jí prvorozený syn Kilián narodil loni v listopadu, s přípravami na druhého chlapečka si zatím hlavu neláme. „Nechystám ještě vůbec nic, jsem na konci 6. měsíce. Je to tím, že mám doma vše po Kiliánovi, stačí to jen vyndat ze skříní, vše to, co mám mít, mám, takže není nutné plašit,“ svěřila se Super.cz moderátorka s tím, že i tak přikoupí druhému miminku pár nových kousků.

S manželem Ivem se moderátorka Primy těší na druhého kluka a prozradila, že holčičku by si přece jenom v budoucnu přála. „Někde jsem zmínila ze srandy, že budu rodit, dokud nebude holčička, samozřejmě holčička by byla super. Budu mít dva kluky a kdyby měli mladší ségru a časem ji hlídali a byla taková ta vymodlená princezna, tak bych byla šťastná,“ prohlásila Eva.

Toho, že by za rok byla znova těhotná, se prý obávat nemusíme. „Není to tak, že bych už příští rok plánovala další, jednou možná. Zatím mám jedno miminko a druhé je na cestě, když by byla chuť, čas a možnosti to nabízely, tak do třetího se možná jednou pustím, ale určitě ne hned,“ dodala Perkausová, kterou jsme potkali na kulinářském odpoledni, kde se učila populární low carb recepty.

Aktuálně budoucí dvojnásobná maminka stále pracuje. „Mám volnou ruku v tom, že jsme si neurčili žádné konkrétní datum, do kdy budu na obrazovkách televize Prima, až se budu cítit na to jít na mateřskou, tak to zaměstnavatelům oznámím, mám možnost to říct pár týdnů dopředu,“ řekla nám Eva, která se sice cítí hůř než při prvním těhotenství, i tak zatím vše zvládá skvěle.

A plánuje stejně rychlý návrat do práce jako s malým Kiliánem, který v listopadu oslaví první narozeniny? „Chtěla bych rychlý návrat, ale se dvěma dětmi to je jiné než s jedním, uvidíme, jak to půjde, když by to šlo, tak bych chtěla co nejdříve,“ dodala moderátorka. ■