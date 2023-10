Soutěžící MasterChefa odvezli do nemocnice: Anna prodělala vážné popáleniny druhého stupně

Anna z MasterChefa se během vaření vážně popálila.

"O tom, že je vaření ve dvou opravdu náročný, se na vlastní kůži přesvědčila i Anička, která se opařila olejem a má popáleniny druhého stupně. „Pokud mi lékaři řeknou, že by bylo fajn, abych v tom nepokračovala, tak na to s prominutím kašlu a jdu bojovat dál,“ komentovala Anna svoje zranění, které původně nevypadalo tak vážně. Avšak nakonec byla převezena do nemocnice.

Následující text obsahuje spoiler.

„V první chvíli jsem myslela, že to tak hrozné nebude. Po skončení vaření, kdy opadl adrenalin, mě ruka začala hrozně pálit, jako bych ji měla v plamenech, a to už mě vezli na oddělení popálenin na Vinohrady. Byl tam malý strach, že bych musela odstoupit ze soutěže, ale věřila jsem, že to bude v pořádku. Také jsem měla jisté obavy ohledně postupu na balkon, protože v MasterChefovi si člověk nemůže být ničím jistý. Ale s Márou jsme uvařili skvěle a postup na balkon se zadařil,“ dodala Anička. ■