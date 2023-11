Podivín se zbraní málem ohrozil Kozuba. Do toho ukázal pupek a předvedl největší bizár v Talentu

Podivín se zbraní šokoval Štěpána Kozuba. FTV Prima

V televizním pořadu Česko Slovensko má talent nejsou k vidění jen dechberoucí vystoupení. Sem tam se do soutěže přihlásí také někdo, kdo na pódiu předvede neuvěřitelné bizarnosti. A sebevědomí má natolik veliké, že se do Talentu hlásí dokonce podruhé.

Příkladem je šestadvacetiletý Rostislav z Havířova, který předvádí boj se zbraní. Loni se u toho dokonce zranil. Nyní svým vystoupením málem ohrozil i porotce Štěpána Kozuba (27).

Rostislav si u své „show“ vytáhl tričko téměř po prsa a porotě ukázal svůj pupek. Do toho máchal meči, a když s ním Kozub odmítl spolupracovat, začal s ním šermovat asistent režie Mišo. Rostislav prý trénuje denně, ale je to vůbec poznat? Na ukázku z jeho nedělního podivného vystoupení se podívejte do galerie. ■