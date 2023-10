Mladá dokumentaristka Bisan zůstala v Gaze: Nikde tu není bezpečno, říká a ukazuje děsivou realitu

Město Dajr al-Balah v Pásmu Gazy Foto: ČTK / AP / Hatem Moussa

Těžko se brání slzám, do komentářů připsala: „Ztratila jsem sny, práci, domov!“ Dva dny po útoku Hamásu, který v Izraeli zabil nejméně 1400 lidí, obdržela Bisan stejně jako tisíce dalších lidí textovou zprávu od izraelské armády, aby opustili svůj domov. Rychle posbírala, co mohla, a vyběhla ze svého bytu. Natáčela za pochodu. „Bylo nám řečeno, abychom šli do bezpečných částí,“ řekla do kamery a naskočila do taxíku. „Ale v Gaze už žádná taková místa nejsou,“ dodala.

Hlásí se na svém Instagramu každý den. Někdy i několikrát. Na jednom videu ukazuje, jak otevírá láhev vody. „Je to první čistá voda za tři dny,“ říká s úlevou. Na dalším záznamu vidíme bosé děti.

„Když se řekne ´zima přichází´, většina z vás si přestaví svůj oblíbený seriál nebo horkou čokoládu. Když ale říkám, že zima přichází, myslím na to, že zimě bez domovů a přístřeší nedokážeme čelit. Ochlazuje se. Lidi spí venku na zemi a děti chodí bez bot. Nemáme kam jít,“ popisuje současný stav spolupracovnice OSN.

Bisan ukazuje, jak se připravuje na noc v Gaze

Rozplakala se při vyjmenovávání událostí během bombardování místní nemocnice, během něhož zahynulo hodně lidí. Dojemný byl také rozhovor s jedenáctiletým klukem, který mluvil o svých sourozencích a bombardování domu, kde žili. Po jednom útoku zůstal zraněný.

V jednom příspěvku Bisan na Instagramu přiznává, jak si před spaním vždy položí boty ke dveřím. Je to rutina, aby byla připravená k útěku. A k tomu si ještě nachystá další nezbytnosti: oblečení, zubní kartáček, notebook a telefon, na který svá svědectví nahrává. ■