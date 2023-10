Dodnes nevím, kde jsem na to brala sílu. Martina Preissová trpěla mužovu závislost na alkoholu. Pak vyměnila zámky

Martina Preissová Michaela Feuereislová

Pro Martinu i Martina bylo jejich seznámení osudové. Jiskra přeskočila, i když tehdy byli v manželství. „To asi zná mnoho párů. Opar času to celé zrůžoví a zromantičtí – že se dva zamilovali a museli se rozvést a vzít se. Ale v tu danou chvíli, když to člověk prožívá, je to vlastně velmi bolestné, a když člověk žije v souladu s desaterem, tak ho to trápí. My jsme to ani jeden neuměli udělat „střihem“ a bez ohledu na okolí – na ty, se kterými jsme se rozváděli. Já jsem se ohlížela i na maminku, protože není úplně jednoduché si ji jednoho dne posadit a říct: Mami, víš, to moje manželství není to „ono“ a já jsem potkala někoho, do koho jsem se zamilovala a chtěla bych s ním žít. Každý rozvod je těžký, je to prohra. Dodnes se snažíme chovat ohleduplně a vlídně ke svým bývalým protějškům, zvlášť když má můj muž dceru,“ prozradila Martina v pořadu Intimní zpověď na televizi Seznam.

Svého rozhodnutí prý nikdy nelitovala. „Když si někoho bereš, musíš o tom být bytostně přesvědčená. A stvrdíš to tím, že se vám podaří mít děti. Náš vztah měl velmi dobré základy, jako dobré moravské stavení. A to jen tak nějaká bouře nesmete. Možná se omlátí, obouchá, trošku se to poškodí, ale pořád stojí.“ V minulosti ale byly bouře, které by možná pro jiné páry znamenaly rozchod. A to období, kdy měl Martin Preiss problémy s alkoholem. „Když jste v tom až po uši, ani rodiče, ani manželka, ani děti nejsou motivací. Martina držela a držela, pak už byla skeptická a jednou už byly vyměněné zámky,“ řekl Martin, který má za sebou šest detoxů.

A jak celou situaci vnímala jeho žena? „Dodnes nevím, kde jsem na to brala sílu. Asi jsem věřila, že když to vydržím já, tak on se ke mně připojí. A pamatuju si, jak Martinovi terapeutka řekla: „Nechte ten vlak s vaší ženou chvíli jet na vedlejší koleji a řešte ten svůj vlak. Buď se k ní jednu zapojíte, anebo prostě pojedete po té koleji každý zvlášť.“ Já jsem ten svůj vlak trošku brzdila, aby mě mohl dohnat,“ vysvětlila.

Celou část pořadu Moje místa s názvem Intimní zpověď mohou diváci vidět v úterý večer na Streamu. Pořad, kde slavní ukazují svá oblíbená místa, se vysílá ve středu ve 21:30 na Televizi Seznam. ■