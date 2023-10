Vážně jí je už 73 let? Jitka Zelenková se nebojí ani sociálních sítí. Zveřejňuje i fotky v plavkách

Jitka Zelenková je v 73 letech aktivní na sociálních sítích. Zveřejňuje i fotky v plavkách Super.cz

Kde bere energii na to, aby to rozjela na jevišti jako zamlada? "Baví mě zpívání a muzika. Dobrou náladu mi dodává i střídání žánrů," má jednoduchou odpověď zpěvačka Jitka Zelenková (73). Ta byla jednou z vystupujících na koncertě na počest 105. výročí založení Československa.

"Já se pořád považuji za československou zpěvačku, na Slovensku jsem měla i řadu přátel, prožila jsem tam hezké časy. Kdykoli jedu na Slovensko, těším se tam, protože diváci mají větší temperament, jsou živější než u nás. Asi to bude tím, že je to blízko Maďarska," míní. "Nedávno jsem dostala ocenění Slovenský kód za přínos kultuře," pochlubila se.

Jitka je aktivní dokonce i na sociálních sítích, postovala i fotografie z dovolené, dokonce v moři v plavkách. "Dávám věci, které dávají smysl, někdy tam dlouho není nic. Ale když jsou hezké fotky a povede se to, tak ráda. Ty technické věci tedy tak úplně nezvládám a trvá mi to dlouho, tak na to mám kamaráda, kterému řeknu, co tam chci," upřesnila. ■