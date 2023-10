Málem spadly z gondoly: Z focení nové kolekce Beaty Rajské a krásných modelek byli v Benátkách paf

Návrhářka Beata Rajská fotila nový kalendář v Benátkách. Foto: se souhlasem B. Rajské

Je to už po osmnácté, co módní návrhářka Beata Rajská (60) připravuje svůj stolní kalendář, který je i v době digitalizace, mobilních kalendářů a aplikací stále úspěšný a žádaný. Tentokrát se Beata s týmem vydala fotit kolekci s názvem A Bůh stvořil ženu do italských Benátek.