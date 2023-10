Nejsou rozkošní? Sting s ženou Trudie vypadali po 41 společných letech na premiéře zamilovanější než kdy dřív

Sting a Trudie Styler na filmovém festivalu v Římě Profimedia.cz

Důvod, proč se devětašedesátiletá anglická herečka a producentka a její o tři roky starší manžel objevili zrovna na 18. ročníku festivalu, je ovšem více než jasný. Trudie totiž zmiňovaný dokumentární snímek režírovala.

Pár dorazil do prostor koncertního sálu Auditorium Parco Della Musica v Římě ve skvělém rozmaru a při pohledu na ně nebyl nikdo na pochybách, že jejich spojení je vskutku výjimečné. Trudie vypadala v sametových modrých šatech s červenou podšívkou vznešeně a její muž, jenž je autorem takových hitů jako Every Breath You Take, Desert Rose, Shape of My Heart, Englishman In New York, Roxanne a řady dalších, zůstal věrný klasice a rozhodně za svou ženou nezaostával.

Z jejich vztahu se očividně stále nevytratila jiskra, kterou jak je známo, udržovali při životě kombinací hlubokého citového souznění a aktivního intimního života. Nakonec se z nich stali známí propagátoři tantrického sexu, který podle nich dodal jejich manželství po mnoha společných letech novou šťávu. A jak se zdá, pohádka u těchto dvou pokračuje i po zplození čtyř potomků a více než čtyřech společných dekádách... ■