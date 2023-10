Nepříjemné zákulisí Love Islandu: Kamery se za námi otáčely na záchodě i během převlékání, svěřili se soutěžící

Darina a Mike z Love Islandu promluvili o zákulisí reality show. Super.cz

Lásku v reality show nenašla Darina Gregocká ani Mike Bavlšík. Oba se navíc museli vyrovnat s tím, že jejich partner ve vile toužil víc po svém bývalém partnerovi než po nich.

Přesto si z reality show odnesli spoustu zážitků a přátelství. V rozhovoru pro Super.cz také prozradili, že je občas vyvedly z míry všudypřítomné kamery.

„Byl to velký výstup z mé komfortní zóny, to že se za námi kamery otáčely, když jsme šli na záchod nebo se převlékali. Člověk opravdu nikdy neví, co se použije, a tím pádem nemusí být sám sebou. Já jsem se například necítil tak uvolněný, abych třeba vtipkoval, protože jsem nevěděl, jak to budou vnímat lidé venku. Tohle jediné mi nevyhovovalo, jinak bylo vše super,“ svěřil se Mike, se kterým Darinka souhlasí.

„Souhlasím, dá se to ale korigovat, když se člověk převléká, tak si dát třeba pozor. Já jsem dost konzervativní člověk a měly jsme s holkami sdílenou koupelnu, což mi dělalo ze začátku problém. Zvyknout si, že je nás tam víc,“ prozradila půvabná Slovenka s úsměvem. ■