Saša a Lída Rašilovovi ukázali své roztomilé dcery a promluvili o jejich výchově

Saša a Lída Rašilovovi promluvili o výchově svých dcer. Super.cz

Do společnosti neberou dcery Marušku a Emilku příliš často, my jsme se s celou rodinkou Saši Rašilova (51) a jeho manželky Lídy viděli po roce. A holky zase povyrostly. " My je rozhodně neschováme, jsou naší součástí a my jejich, bereme to tak nějak normálně . Spíš se nehodí, abychom je brali všude, takže respektujeme nás všechny," vysvětlila Lída Rašilovová (38), jak to mají s ukazováním dětí na veřejnosti a v médiích.

Manželé s dcerami vyrazili na výstavu Šmoulů do Brna a v prostředí oblíbených modrých postav se bavili i oni. "Je to náročné, mám Šmouly tak rád, že mám co dělat, abych zůstal v roli rodiče. Emilka už se mi skoro dvakrát ztratila, protože jsem se kamarádil s velkou plyšovou Šmoulinkou a domlouval jsem, že bych dal dětem novou maminku, ale nevyšlo to," smál se Saša. Lída kontrovala, že na oplátku by si zase vybrala mezi Taťky Šmouly.

A jak dcerám rodiče vyplňují volný čas? Prý to s aktivitami nepřehánějí. "Cestujeme, snažíme se být akční, ale se Sašíkem máme rádi klídeček a pohodičku, tak to trochu přenášíme i na ty děti," míní Lída. "Takže cestování v tom smyslu dojet někam, kde je hezky, a tam potom být. Nehledáme výlety na každý den. Děti potřebují hlavně to, abychom jim dali ten čas. Je jim jedno, jestli si hrají na písku na pláži u oceánu nebo na pískovišti dvakrát dva metry," dodal Saša.

S párem jsme probrali i to, zda by chtěli, aby šly dcery v jejich profesních stopách. "Necháme to na nich. U těchto povolání je to tak, že když to tam je, člověka si to přitáhne. To se mi potvrdilo u starší dcery Toničky, která tak dlouho studovala francouzštinu, až skončila u herectví. Už teď je jasné, že Maruška nádherně zpívá a bude na ní, jestli ten talent bude rozvíjet. Necítím to tak, že by měly naplnit nějaký odkaz," uzavřel Saša. ■