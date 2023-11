Prvorepubliková kráska z Eva tropí hlouposti odmítla točit pro nacisty. Po válce ji komunisté připravili o majetek

Jiřina Sedláčková Foto: Archiv Jaromíra Farníka

Bláznivou komedii Eva tropí hlouposti (1939) viděl každý z nás už několikrát, a tak není problém vybavit si půvabnou temperamentní Elišku Záhorskou, jejímuž kouzlu podlehne Michal Nor v podání Oldřicha Nového (✝83). Její představitelka Jiřina Sedláčková (14. 4. 1914-12. 4. 2002) se do uměleckého světa dostala díky práci manekýny (předváděla například pro módní salon Hany Podolské), ale herectví ji zpočátku nelákalo. Jako první si jí všiml režisér Karel Lamač (✝55), který jí svěřil menší úlohu temperamentní dcery barona Kurta Bertranda (Jaroslav Marvan ✝73) v komedii Ducháček to zařídí (1938). V tomto filmu však Sedláčková vystupovala pod provdaným jménem Jiřina Sternová.