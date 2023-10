Agáta Hanychová ve Výměně manželek? Jde o peníze a o partnera

Agáta Hanychová dostala nabídku do reality show. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

„Beru to jako takový zajímavý experiment, protože jsme spolu už skoro deset let 24/7. Když jsem byla na JIP, tak to tady musel Pepa zvládnout s novorozencem, Quentin byl navíc na distanční výuce, takže to beru jako další zkoušku,“ vysvětlila tehdy Ornella, se kterou Pepa souhlasil. „Opravdu jsme od sebe deset let takhle dlouho nebyli,“ řekl známý podnikatel.

Televize Nova tak pro velký úspěch zkouší zlákat další známé tváře. Odpovědi se dočkali už i od Agáty Hanychové (38), jak prozradila během živého vysílání právě se svou kamarádkou Ornellou. „Půjdete do Výměny manželek jako Ornella?“ zeptala se fanynka.

„Nepůjdu,“ odpověděla Agáta rázně. „Ale lákají tě, viď“ reagovala Ornella.

„Já jsem byla hrozně drahá. Já bych chtěla strašných peněz. Ne, oni mi volali, ale já jsem neměla žádného partnera, tak jsem se ptala, s kým tam mám asi jít? Mám tam jít s mojí mámou nebo chůvou?“ zeptala se Agáta s úsměvem. „No, oni se vždycky netrefili do doby, kdy jsem neměla partnera, což je málo dnů v roce,“ dodala maminka tří dětí pobaveně.

Teď je ale šťastná po boku svého staronového partnera Mirka Dopity, a tak je možná čas, aby nabídka přišla znovu. ■