Tenistka Barbora Strýcová se pochlubila roztomilým synem: Vítězka Wimbledonu prozradila, že touží po dalším dítěti

Na to, aby tenistka odhadla, zda její dítě půjde v maminčiných šlépějích, je zatím brzo, sport ho ale rozhodně baví už nyní. „Když vidí raketu nebo míč, tak ho to baví, do toho míče kopat a držet raketu. Nevím, jestli je nadaný sportovně, ale sport ho baví,“ svěřila se Super.cz Barbora Strýcová.

A jaké má sportovní plány? „Teď neplánuji nic, protože ten můj comeback byl hrozně moc náročný a teď si chci dát pauzu s malým, věnovat se hlavně jemu,“ řekla nám Barbora v Botanické zahradě Praha. Letos na jaře se Strýcová po mateřské vrátila na kurt. Její návrat byl velkolepý a v červenci ovládla čtyřhru na grandslamovém Wimbledonu.

Malý Vincent byl celou dobu u toho. „Byl všude se mnou, byl úžasný a zvládnul to bezkonkurenčně nejlíp ze všech a samozřejmě to moc nevnímal a byla jsem ráda, že tam se mnou byl,“ prohlásila tenistka.

Barbora Strýcová je zasnoubená s novinářem Petrem Matejčkem a společně plánují rozšířit rodinu. „To plánujeme, necháváme tomu volný průběh a uvidíme,“ prohlásila tenistka. ■