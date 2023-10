Tenistka Hlaváčková se pochlubila dcerou a prozradila, že o další dítě se s manželem snažili přes rok. Pohlaví už zná

Andrea Sestini Hlaváčková se pochlubila těhotenským bříškem. Super.cz

„Ohlasy byly skvělý, musím říct, že mě to velmi mile překvapilo. Kamarádi i známí ze StarDance mě hrozně mile překvapili těmi reakcemi a jak z toho byli upřímně šťastní, spousta mých kamarádu to nevěděla,“ svěřila se Super.cz tenistka, kterou jsme potkali na výstavě a dlabání dýní v botanické zahradě v pražské Troji.

„Teď mám teprve pocit, že už jsem taková volná a můžu o tom mluvit, je to hezký, tak snad to dobře dopadne,“ svěřila se sportovkyně, která přiznala, že cesta k druhému dítěti nějakou dobu trvala.

„Cesta nebyla nejdelší, ale ani nejkratší, myslím, že každá ženská si projde tím nahoru a dolů. My jsme chtěli miminko po mém konci v předloňském ročníku StarDance, takže tam už ta cesta začala, dobře skončila a držím si teď palce, abychom to nezakřikli,“ řekla nám tenistka, která je aktuálně na začátku 6. měsíce.

Pohlaví miminka už s manželem znají a podělili se o informaci i s malou dcerkou Isabellkou. Hlaváčková tak na akci trnula, aby nám holčička velké tajemství nevyzradila. „To si ještě nechám pro sebe, já to vím, doufám, že vám to neřekne malá, neptala bych se jí, každopádně si to necháme pro sebe,“ dodala Hlaváčková. ■