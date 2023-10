Velkou výhru měli napsanou v horoskopu. V srpnu jim Superjackpot Sportky nadělil 185 milionů

Sází už pěknou řádku let, ale víceméně bez úspěchu. Tedy až do letošního srpna. To se na manžele z Karlovarska opravdu pořádně usmálo štěstí. Vyhráli sedmou nejvyšší výhru v historii nejoblíbenější české loterie Sportka. Celkem 185 milionů korun.

Vždy po výplatě si šli vsadit plný tiket a čekali, zda se na ně náhodu neusměje štěstí. Po dlouhá léta se neusmálo. Manželský pár z Karlovarska přesto na loterii nezanevřel, ba naopak. Horoskop jim prozradil, že na ně v roce 2023 čeká velká výhra. Začali proto sázet ještě častěji a vedle Sportky se rozhodli vyzkoušet i další loterie jako například Eurojackpot nebo Extra Rentu. Po nějaký čas vyhrávali jen drobnější částky, které sami nazvali „cenami útěchy“.

Tiket z benzínky byl šťastný

Druhý srpnový pátek si na jedné čerpací stanici vsadili plnou sázenku náhodných čísel včetně Šance. Během noční směny pak muž tiket zkontroloval na počítači a nestačil se divit. Nemohl se pak dočkat konce směny a okamžiku, kdy vše poví manželce. Vše jí ale neřekl najednou.

Nejprve oznámil, že ve 2. tahu Sportky vyhráli Jackpot 42 milionů korun. „Když se manželka štěstím rozplakala, řekl jsem jí, že to byla jen legrace. Chvíli jsem sledoval, co se bude dít, jak bude reagovat. Dlouho jsem to ale nevydržel a řekl jí i o Superjackpotu ve výši 143 milionů korun. To už jsme brečeli oba,“ vzpomíná.

Úleva i obavy

A co výhra pro nové milionáře znamená? Samozřejmě obrovské štěstí, úlevu a svobodu. Manželé díky tomu mohou snadno zabezpečit své děti, splatit půjčky a nepřemýšlet příliš o tom, co a kde utratí. Nejprve by si velmi rádi pořídili nové auto a už mají naplánováno, jak s celou svou nejbližší rodinou odjedou na zaslouženou dovolenou.

Peněz si užívat chtějí, ale rozhodně ne nijak okatě a okázale. O své výhře řekli zatím jen dětem a dál to šířit nechtějí. Snaží se vše dělat tak, aby jejich okolí nic nepoznalo. Stejně jako do teď, chtějí i nadále chodit do práce. Jen už ne s pocitem nutnosti, ale lehkosti a svobody. Mít finanční jistotu je prý nádherný pocit.

Každý má šanci vyhrát

I když se štěstí na manžele už jednou pořádně usmálo, svou tradici pravidelného sázení rozhodně nemíní opustit. A mají i vzkaz pro všechny fanoušky loterie: „Zkuste si vsadit. Každý má šanci vyhrát!“ Pro výhru je ale nutné něco udělat, trochu poškádlit Štěstěnu a vsadit si Sportku. Tiket je možné koupit na více než 7 500 prodejních místech Sazky – třeba na čerpací stanici jako pár z Karlovarska.