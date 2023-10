Pavel Liška popsal dramatický zážitek z ostrova v Tichomoří. Během natáčení je obklíčil a přepadl gang!

Pavel Liška popsal přepadení během pobytu na Papui-Nové Guineji. Super.cz

„Hrábli jsme si na dno celkově. Jak s motorkami, šli jsme pěšky džunglí a poštěstilo se nám i to, že nás přepadli. My jsme se pořád smáli, že nás všichni strašili, a pak jsme to zažili. Ale dopadlo to skvěle, že nikoho nezranili, nesebrali nám natočený materiál, ani nic z techniky. Bylo to ale dramatické, což jsme vlastně potřebovali. Papua-Nová Guinea je jinak skvělá, úplně jiný svět,“ popsal Super.cz Pavel Liška.

A jak kdo zareagoval během toho, když je přepadli? Byl statečnější Jan Révai, nebo Pavel Liška? „Honza byl první pryč, když nás přepadli. Bylo to zvláštní, že ten čas tam utíká úplně jinak. My jsme chvíli nevěděli, co se děje. Já jsem ještě ty lidi zdravil a povídal si s nimi. Reagovali jsme intuitivně, ale kupodivu nejvíc zmatkoval ten, co je jinak nejvíc v klidu. Hlavní kameraman Hynek. Honza byl první pryč, mně pro změnu nešla nastartovat motorka,“ zavzpomínal.

A co ho na dobrodružném natáčení vždy nejvíce baví? „My jsme každý jiný, skvěle se doplňujeme. Někomu něco chybí, co má ten druhý. Jsme skvěle namíchaný. Jinak bychom se zabili,“ dodal Pavel Liška, se kterým jsme si povídali na charitativní výstavě Zrcadla života, jejíž cílem je skrz fotografie přiblížit lidem život pacientů v paliativní péči, kterým pomáhá Centrum paliativní péče. ■