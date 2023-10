Nejhlubší zpověď Anny K.: Měli jsme naloženo a málem jsme neobstáli, říká o vztahu s partnerem Tomášem

Anna K. se v písni Údolí včel vyzpívala ze svých citů. Video: Anna K.

Po šesti letech vydává novou desku a ta je prý i jakýmsi jejím osobním deníkem. Všech devět skladeb, k titulnímu Údolí včel současně vychází i videoklip, vytvořila zpěvačka Anna K. (58) se svým životním partnerem Tomášem Varteckým. Už 26 let spolu prožívají štěstí i pády.

"Celé album je o nás dvou. A o každém dlouholetém, láskyplném a silném vztahu a poutu dvou lidí, kteří bok po boku spoustu let překonávají všechny překážky, co jim život chystá, právě díky lásce a naprostému souznění a porozumění," vysvětlila zpěvačka.

U nich dvou konkrétně bylo těch překážek docela dost. "Prošli jsme si lecčím, jako všichni v dlouholetých vztazích, jsme spolu šestadvacet let, měli jsme poměrně naloženo, což už jsem stokrát všude řekla. Moje druhé onemocnění, covid a všechna ta temnota a smrt kolem, to byla velká zkouška. Málem jsme neobstáli, ale zvládli jsme to," svěřila.

Naposledy padali na dno během covidové pandemie, kdy už i zpěvačce docházely síly a neměla kde brát pozitivní energii. "Jsem hodně křehká bytost, ale vždycky musím sebrat všechny zbývající síly a hrát tu hru na lvici. Tomáš mi vždycky říká, že mě obdivuje a miluje mě za to, že jsem dokázala věci, které by v životě nezvládl," říká Anna K., která se ale také o partnera může v těžkých životních situacích opřít.

"My dva jsme na sebe tak navázaní, že když je jeden bez energie a síly, tak ten druhý také. Vždycky jeden musí zabrat, oba se nemůžeme plácat někde po dně. Asi maličko častěji zabírám já. Nám se sice na chvíli stalo, že jsme se na dno dostali oba najednou, ale když se dotknete úplnýho dna, můžete se od něj odrazit," míní.

Aktuálně jsou na tom s partnerem oba dobře. "Máme krásný časy. Vždycky jsme byli láska a vždycky to tak bude, ale těžké životní zkoušky nás po kouskách rozsekávaly. Posbírali jsme ty naše kusy a dali je zase dohromady. Věřím, že to tak už zůstane, a kdyby náhodou ne, zase se prostě chytnem za ruce. To už umíme," uzavřela s tím, že všechno je prý srozumitelně napsáno a nazpíváno právě na novém albu. ■