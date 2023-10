Tohle je prý nejbohatší ring girl světa. A stomilionové jmění na ní není to nejzajímavější

Arianny Celeste Profimedia.cz

Arianny Celeste, přezdívaná „nejbohatší ring girl“ světa, je jednou z nejznámějších tváří UFC. A to ani není zápasnicí, nicméně ring girl, tedy dívkou, co vstupuje do ringu mezi jednotlivými koly s čísly, která ohlašují nadcházející kola. Fanouškům krvavého sportu tak zpříjemňuje pauzy.