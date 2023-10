Dvě konfekční velikosti, které shodila ve StarDance, má zpět: Doktorku ze Jste to, co jíte byste skoro nepoznali

Kateřina Cajthamlová stále ještě tančí. Miluje latinu. Super.cz

Možná jste to zapomněli, ale také doktorka Kateřina Cajthamlová (61) soutěžila ve StarDance. Jejím tanečním partnerem byl Petr Čadek a v roce 2015 vypadli po čtvrtém kole. Náklonnost k tanci ale lékařce známé z televizního pořadu Jste to, co jíte, zůstala.