Nenávist k Adrianě z Love Islandu nebere konce: Po prvním vyjádření ji diváci dál slovně šikanují

Diváci Love Islandu neznají meze. Adriana si prochází velmi nepříjemným návratem do reality. TV Nova

Půvabná blondýnka tvořila původně pár s Luem, ten ovšem musel vlivem produkce odejít z vily. Avšak po nátlaku fanoušků se do vily vrátil s tím, že bude dál budovat vztah právě s Adrianou. Původně se zdálo, že jsou nerozlučný pár a mají velkou šanci na výhru. To se ale změnilo, když Lu začal pociťovat, že ho Adriana tahá tak trošku za nos a lásku mu neopětuje.

Adriana později potvrdila, že k Luovi už necítí náklonost, a jako svého partnera si vybrala Olivera, který hrál vypočítavou hru, a oba nakonec po rozhodnutí dalších soutěžících vypadli. Zejména Adriana se místo přízně dočkala v realitě nenávisti, která zatím neměla v Love Islandu obdoby. Nepomohlo jí ani první vyjádření, které po návratu do Česka sdílela.

„Jakožto nejmladší bývalý účastník LI3 musím poděkovat všem za krásná slova podpory, moc si toho vážím. Také děkuji několika fanouškovským stránkám za úžasné edity a skvěle zdokumentované nejhezčí vzpomínky z vily. Děkuji všem, co pochopili, že sledují reality show. Hodně věcí pochopíte, jen když si takovou zkušeností sami projdete. Děkuji rodině a nejbližším, že při mně celou dobu stáli a mají mě pořád stejně rádi (a já je). Děkuji mým gráciím za bezvadnou správu Instagramu a TikToku. Domů jsem přijela bohatší o setkání s několika báječnými lidmi a vzpomínkami na spoustu nezapomenutelných chvil a momentů, které v mém srdci zůstanou navždy. Tato etapa života je za mnou a já věřím, že vše bude tak, jak má být. LI pokračuje, fanděte a podporujte! S láskou, přechytralá Ejdrien,“ uvedla Adriana.

Netrvalo dlouho a pod příspěvkem se rozjela další lavina nenávistných komentářů, které jsou často za hranou slušnosti.

„Upřímně, čekala jsem na tvou reakci. A ta mi jen potvrdila, jak arogantní jsi. Ano, reality show, takže jsi odpověděla všem, že ty sis od začátku hrála s city druhého. Hlavně, že ti naskočila čísla,“ uvedl jeden z mírnějších diváků. „A já už bych se na ty negativní komentáře vyprdla, ona už ten největší trest dostala: má Oliho,“ napsal divák.

Objevily se ale i mírnější komenty. "Tím, co dělala, si sama podřezala vlastní větev. A asi z toho byli překvapeni i přátelé a rodina, proto ani nepřidávali nové příspěvky. Na druhou stranu, je to jednadvacetiletá holka, co si ještě chce a bude užívat života a ten jde dál. Tahle šikana je zbytečná, je to její život, její vizitka. Mohla být upřímnější a místo výmluv mluvit na rovinu,“ uvedla fanynka i se zastáním.

„Už ji nechte! Tohle už nemá s názory nic společného! Tohle je normální nenávist a šikana,“ píší další, kteří nevěří, jakou nenávist mohou někteří lidé vůči Adrianě chovat. ■