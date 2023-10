Divoký hon na Natálii Kočendovou: Ostrá hádka, rozchod, sledovací zařízení i pláč štěstí, popisuje její partner

Natálie Kočendová a David Vitásek popsali vztahový návrat, který připomíná příběh jak z telenovely. Michaela Feuereislová

Návrat Natálie Kočendové do Love Islandu vyvolal spoustu otázek. A to nejen ve směru reality show, ale také vztahů. Je to už rok, co se v reality show seznámila s Davidem Vitáskem.

A jak už to tak někdy bývá, ani budování tohoto vztahu nebylo úplně jednoduché. Ještě před nástupem Natálie jako „pokušení“ do Love Islandu se partneři rozešli, ale stále je to k sobě táhlo. Se svými pocity se svěřila Natálie v reality show, ale ani David nechtěl, aby jejich vztah skončil. Proto se vydal za Natálií rovnou na Kanáry.

„Myslím si, že tohle odloučení nám pomohlo uvědomit si, zda nám na sobě záleží a zda na tom vztahu budeme chtít pracovat a dát do toho vše,“ svěřila se Natálie na sociálních sítích s tím, že žádný rozchod a habaďůru na fanoušky nehráli.

„Nebyli jsme spolu 3 měsíce, pak jsme to chvíli zkoušeli, ale nešlo to. Bylo to dlouhé, nepříjemné a ztratili jsme u toho oba spoustu nervů a všeho, že to nedokážu ani popsat. Když mi Natka řekla, že jde do Love Islandu, tak jsem s tím nesouhlasil. Byli jsme v tu dobu rozhádaní a nevěděli jsme, jestli spolu chceme být. Když jsem dojel k ní domů, tak jsme se fakt pohádali, bylo to na ostří nože, řekl jsem jí, jestli si dělá prdel, že je to absolutní ‚disrespect‘ vůči mně,“ vysvětlil David ve svém videu, kde prozradil, že se po dlouhé úvaze rozhodl, že si pro Natálii poletí až na Kanáry, kde se show natáčí.

Věděl, že nebude jednoduché ji najít, proto jí dal do kabelky sledovací zařízení, které původně pořídil pro svoji kočku. „Hodil jsem jí ho tam, abych věděl, jestli na těch Kanárech je. Hrál jsem si s myšlenkou, že bych tam mohl přiletět a překvapit ji. Věděl jsem celou dobu, že tam šla jako pokušení a byla hodná, tak jsem si řekl, že jdu do toho a koupil jsem si letenku,“ svěřil se David se slovy, že sledovací zařízení ukazuje polohu jen jednou za den. Přesto svou lásku vypátral.

„Ukázalo mi to, že byla na nějakém hotelu. Dojel jsem tam a hledal ji na celém hotelu. Potom otevřela dveře, plakala, pokecali jsme a spáchalo se to,“ dodal s tím, že později spolu procestovali celé Kanárské ostrovy a opět spolu tvoří pár. ■