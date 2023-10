Její manžel odmítá roky chodit do společnosti: Daniele Šinkorové radši povolil o 30 let mladšího fešáka

Manžel Daniely Šinkorové roky odmítá chodit do společnosti. Super.cz

"Vlastně mě zpětně mrzí, že jsem tenkrát nepochopila princip té soutěže a snažila se jen tančit. Když jsem koukala na ty další ročníky, zjistila jsem, že to bylo úplně blbě. Dneska bych to pojala úplně jinak a daleko víc bych si to užila. Byla bych možná i vtipnější," mínila Daniela, která se podle svých slov zřejmě málo snažila získat divácké sympatie.

Na slavnostním večeru, který v sobotu proběhl na holešovickém výstavišti, odkud se přímé přenosy vysílají, se snažila zapůsobit nejen svým outfitem, ale i doprovodem. Daniela oblékla dlouhou fialovou róbu a jejím partnerem pro večer byl vítěz světové soutěže krásy Man of the Year Dominik Chabr (28).

"Jsme kamarádi, Dominik to ještě nezažil, tak jsem ho vzala s sebou, protože můj manžel to rád nemá," vysvětlovala. Je fakt, že těch asi osmnáct let, co jsou spolu s manželem, jsme ho mohli vidět jen párkrát. "A na to, že jsem tady s Dominikem, rozhodně nežárlí, předal mě přímo do jeho rukou," dodala. ■