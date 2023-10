Kuchařová zářila na StarDance v rudé róbě: Sama soutěžila před 10 lety proti exmanželovi. Máme archivní foto

Taťána Kuchařová vzpomínala na svou účast ve StarDance. Super.cz

Zatímco Ondřej se svojí současnou manželkou Danielou Brzobohatou (44), která ještě jako Písařovicová také ve StarDance soutěžila, na slavnostní večer nedorazili, Taťána přišla mezi prvními a zářila v rudé róbě s hlubokým dekoltem.

Vítězství ve StarDance Taťáně uteklo o fous, v závěrečném rozstřelu získala zlato herečka Anna Polívková. "Já to Anče přála, v životě jsem si vyhrála jiné pro mě důležitější věci. Tančit pro mě byl splněný dívčí sen a díky StarDance jsem na několik měsíců vyzkoušela, jaké to je být skoro profesionální tanečnicí. A vždycky člověk nemusí vyhrát, aby se na zapsal do lidských srdcí," míní modelka.

A jak na dobu před deseti lety obecně vzpomíná? "Vzpomínám ráda. Bylo mi šestadvacet, to bylo také příjemné, co si budeme povídat. Takže na to období nevzpomínám s nějakou zahořklostí, naopak. Spíš s příjemnou melancholií. I když ty třicáté roky v tomhle ženském těle si hodně užívám," dodala.

Prozradila také, komu letos fandí. "Přiznám se, že ženám. Některé znám, mám tady i kolegyně jako Ivu Kubelkovou, takže se víc známe a sympatie mi plují tímhle směrem. Ale očíhnu si i pány," slibovala. A svěřila i to, jak to má aktuálně s muži. "V pondělí jsem měla kino, ve středu cirkus a ve čtvrtek večeři. A pokaždé s někým jiným. To ale neznamená, že to musí někam docházet. Prostě si užívám života," vypočítala své schůzky. ■