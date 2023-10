Už víme, proč tak prokoukla: Simona Babčáková si najala profesionální stylistku

Simona Babčáková začala spolupracovat s profesionální stylistkou Super.cz

"Měla jsem to hodně komplikované a hendikepované, ale teď už je to zpracované, tak jsou ty vzpomínky dobré. Tehdy mi to bylo spíš líto, než abych byla naštvaná," řekla Super.cz herečka, když se přišla podívat na 100. jubilejní přenos soutěže.

Tance, které se naučila s tanečníkem Martinem Prágrem, si prý od té doby nevyzkoušela. Nebyla příležitost. "Všechno se to spláchlo s tou covidovou dobou a tři nejoblíbenější tance, které měly být moje trumfy, jsem nezatančila nikdy nikde. Škoda to je, o tom žádná, ale už ani tu ambici nemám," svěřila a tím, že ale na tanec jako takový nezanevřela. "Chodím tančit například ecstatic dance na párty," upřesnila.

S herečkou jsme probrali i její model na slavnostní večer. Poslední dobou začala oblékání víc řešit. "Spolupracuji s profesionální stylistkou Monikou Lazarovou, díky níž to mám daleko pestřejší a dokonale připravené," pochvalovala si. ■