Příště ještě odhalenější: Richard Krajčo ve StarDance sází na tělo. Chystá si model spoře oděné princezny

"Neměl bych to říkat, ale budu taková princezna. Oblečená, neoblečená," svěřil se, že jeho kostým bude ve stylu chytré horákyně. Na druhou stranu je méně oblečení v sále mnohem komfortnější, protože během přímého přenosu je šílené vedro. Síťované šaty oblékla i jeho tanečnice Dominika Rošková, ty ale rozhodně nevětraly. Sáhli jsme si na materiál a ten byl dost umělý a neprodyšný.

Richard má odhalenější oblečení rád i v civilu, vzpomeňme si například na síťované tričko, které oblékl na předávání cen Český slavík. "Myslím, že návrhář Roman Šolc to věděl, když mi kostýmy navrhoval. Já to s vděkem přijímám a líbí se mi to," dodal zpěvák.

Pár neměl během večera úplně nejlepší hodnocení, takže se trochu bál vyřazení. Zvláště poté, co na ně při generálce padl los, že vypadávají, a vyzkoušeli si to nanečisto. Jak to proběhlo, nám vyprávěli v našem videu. ■