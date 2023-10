Velké překvapení na StarDance: Andrea Sestini Hlaváčková je těhotná!

Andrea Sestini Hlaváčková s přáteli přichází na jubilejní StarDance Herminapress

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (37) se znovu chlubí těhotenským bříškem. Po dcerce Isabelle čeká druhé dítě. „Je to krásný období, prožívám ho už nějakou dobu, kdy jsem si to nechávala pro sebe. A tady si to užívám dnes poprvé veřejně,“ řekla Super.cz.