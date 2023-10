Bývalka Kanyeho Westa začínala jako domina, teď ji pozvali do BBC. Velmi hluboký výstřih sotva udržel její ňadra

Julia Fox do BBC zvolila zajímavý outfit. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Julia Fox (33) si může odškrtnout další políčko ve svých profesních cílech. Svou novou knihu šla totiž propagovat do samotného BBC. A na návštěvu veřejnoprávního rozhlasu se vyfikla jaksepatří. Zvolila sice šaty s dlouhou sukní i rukávy, pod ně si ale nevzala nic a kvůli výstřihu měla co dělat, aby uhlídala své přednosti.

Julia Fox je hodně ctižádostivá a v touze po slávě si jde tvrdě za svým. Narodila se v Itálii, otec ale bez manželky záhy odcestoval s Julií a jejím bratrem do New Yorku a tam děti vychoval. Přiznala, že v osmnácti letech po škole pracovala jako domina. Tehdy prý ale nešlo o nahotu a sex, ale pouze o hraní rolí.

Snažila se prosadit nejen jako herečka, sama dokonce režírovala krátký film o obchodování s dětmi. Stala se spolumajitelkou značky oblečení, pózovala pro Playboy, vydala dvě fotografické knihy a také měla výstavu svých děl, kdy malovala na hedvábí vlastní krví. Největší slávu ale Julii vyneslo měsíční randění s Kanyem Westem, kterého zpětně obvinila z toho, že jí nabídl plastiku prsou poté, co si odmítla vzít košili bez podprsenky.

Právě tato událost se stala tahákem na Juliinu autobiografickou knihu s názvem Down The Drain, což je fráze, která označuje, že je něco zbytečně promarněno. Knihu herečka propaguje, kde může, a dokonce byla pozvána i do rozhlasového pořadu BBC Radio Woman's Hour Emma Barnett, kde opět mluvila o svém románku s Kanyem Westem i o své minulosti.

Na návštěvu do rádia si Julia, která se vždy snaží zaujmout neotřelými a často velmi odhalujícími modely, oblékla šaty s velkým výstřihem, který odhaloval její přednosti. Ty si během cesty několikrát upravovala a když sklonila hlavu, dokonce hrozilo, že ňadra z výstřihu snad vypadnou. V BBC tak museli mít z této návštěvy skutečně nezapomenutelný zážitek. ■