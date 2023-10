„Nádherná, úchvatná, ohromující“. Nestárnoucí hvězda Pobřežní hlídky oblékla zcela průsvitné šaty a pobláznila fanoušky

Bývalá playmate a hvězda Pobřežní hlídky se stále ráda předvádí. Profimedia.cz

Donna D'Errico je sice katoličkou, svou kariéru ovšem postavila na ukazování svého těla. V roce 1995 se stala playmate, o rok později dostala roli v Pobřežní hlídce, kde jako Donna Marco setrvala dvě sezóny. Ty stačily k tomu, aby se Donna stala celosvětovou hvězdou a dál dostávala nabídky na modeling i filmové role. A i když se objevila spíše v nezávislých filmech, desítky let si udržela svou fanouškovskou základnu a s nástupem sociálních sítí ji ještě rozšířila. V současné době má 2,3 milionu sledujících na Instagramu, obhospodařuje ale i další sítě a nechybí jí ani účet na OnlyFans. Donna se totiž ráda ukazuje jen spoře oděná a na placené platformě nejspíš její obdivovatelé mohou spatřit i odvážnější snímky.

Své tělo teď ale předvedla i na večírku Last Chance For Animals Gala, neziskové organizace, která bojuje proti zneužívání zvířat prostřednictvím tajného vyšetřování, vzdělávání a legislativy. Dáma, která na konci března oslavila 55 let, je totiž sama velkou podporovatelkou práv zvířat a vegankou. Na akci Donna dorazila v přiléhavé průsvitné oranžové róbě, pod kterou si nevzala podprsenku a nechala tak vyniknout své tělo v celé kráse. Foto z akce sdílela právě i se svými fanoušky na síti. „Vypadáš ku*va nádherně,“ nebo „ohromující“ či „tak úchvatná a krásná.“ To jsou jen některé pochvaly, kterými sledující Donnu zahrnuli. Na to, jak to ochránkyni zvířat slušelo, se podívejte i vy v naší galerii. ■