V prosinci už oslaví třetí narozeniny: Bohuš Matuš se pochlubil dcerou, se kterou už dává první rozhovory

„Letí to hrozně. Natynka navíc, jak ji teď vodíme do školky, tak je větší než ty ostatní děti, má totiž oblečení na pětileté dítě,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který se s dcerkou pouští už i do prvních rozhovorů před kamerou. „Už to zkouší, nastavovala se na všechny fotografy, protože se ráda fotí,“ dodal Bohuš Matuš, kterého jsme potkali na tiskové konferenci Dvořák Art Festivalu.

Mikrofon do ruky tentokrát zpěvák nevzal, ale prozradil, že si doma s dcerou zpívají neustále. Vypadá to tak, že malá Natálka půjde v tátových šlépějích. „Natynka je ještě stydlivá, ale myslím, že to bude taky komediantka,“ řekl zpěvák, který letos v létě oslavil 50. narozeniny.

Jak nám prozradil, stárnout se mu příliš nechce, přesto už ho občas trápí menší neduhy. „Byl jsem teď hodně v pohybu, což je dobře, někdy, když vstávám, tak ta kolena a ten věk cítím. Máme ještě nového pejska, takže člověk pořád lítá, ale snažím se dodržovat životosprávu,“ řekl zpěvák, který plánuje své kulatiny ještě za pár měsíců slavit s fanoušky na jevišti. ■