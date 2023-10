Miluška Bittnerová ani tentokrát nezklamala: Na křest knihy dorazila s nepřehlédnutelným dekoltem

Miluška Bittnerová ani tentokrát nezklamala a předvedla omračující dekolt. Super.cz

Herečka Miluška Bittnerová (45) tentokrát do společnosti dorazila pracovně a ujala se moderování křtu nové knihy cukráře Josefa Maršálka (41). Oblékla se do oblíbené černé a v přiléhavých šatech dala vyniknout svému dekoltu.

Plný výstřih blondýnka hrdě předvedla před přítomnými fotografy a prozradila, že přestože se křtí kniha celá o čokoládě, musí se jako vždy hlídat. „Kdybych mohla, tak bych sežrala tři kila čokolády každý den, akorát já bych po třech kilech čokolády každý den byla opravdu velikánská,“ svěřila se Super.cz moderátorka s tím, že výjimečně si sladké dá.

Na svůj jídelníček jinak dohlíží, musí. „Já se musím hlídat furt, to kdybych se nehlídala, tak bych měla tak sto dvacet kilo,“ řekla se smíchem Miluška Bittnerová. „Dělám to, co dělat mám, všichni nemůžou být hubený, můžou být lidé jako my, plus size, i my máme právo na život,“ dodala vtipně moderátorka na křtu knihy, kterého se spolu s ní ujaly zpěvačka Lucie Bílá (57), herečka Ivana Chýlková a tanečnice Adriana Mašková. ■