Tento labužník 20krát fingoval infarkt, aby se vyhnul placení. Po paelle a whisky ho čapla policie

Pán nebyl troškař, objednával si humry, drahé steaky a prémiové whisky. Policie podvodníka zatkla v turisty hojně navštěvovaném Alicante poté, co si dal dvě whisky a paellu s mořskými plody.

Policie jméno recidivisty nezveřejnila, ale pro internetový magazín Insider mluvčí tamní policie uvedla, že jen během letošního roku podobný kousek zkusil dvacetkrát. „V Alicante byl několikrát zatčen. Postupoval pokaždé stejně,“ dodala.

Vedoucí restaurace Moisés Doménech popsal jednu z událostí španělské tiskové agentuře EFE. K incidentu došlo, když si jeho kolega všiml muže, který mu na výzvu, aby zaplatil 35 eur, sdělil, že si pro peníze zajde do hotelového pokoje. Jenže zaměstnanci restaurace ho odmítli nechat odejít bez zaplacení.

Muž se pak podle agentury dramaticky vrhl na zem a předstíral infarkt. Poté skončil ve vazbě. Policejní důstojník poznamenal, že je šejdíř obvykle zdravil s úsměvem. Zdálo se, že mu jedna až dvě noci strávené za mřížemi vůbec nevadí.

Litevec dobře pojedl, pak sehrál infarkt, aby se vyhnul placení



