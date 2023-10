Léčitel mi držel půl hodiny hlavu a udělal v ní vítr: Alice Bendová popsala svéráznou léčbu postcovidového syndromu

Alice Bendová popsala svéráznou léčbu postcovidového syndromu. Super.cz

"Ještě to ale není úplně stoprocentní. Třeba jsem si vzala tenisky a chtěla jsem jít běhat, ale vůbec jsem to neuběhla. Pořád ještě bojuju s dechem. Věřím, že se to srovná, ale ten covid je hajzl, i když každý to máme jinak," svěřila.

"Mě ten covid smahnul i psychicky, a to tedy slušně, což jsem nečekala. My máme rodinného léčitele, pana Doubravu, a začala jsem chodit k němu. Myslela jsem, že tohle mě nikdy v životě nepotká, a on mi fakt pomohl. Doubrava mi chytnul hlavu, držel mi ji asi třicet minut. Měla jsem u toho pocit, že mi tam udělal úplný vítr. A strašně mi to pomohlo," vyprávěla. ■